«МВД ведет работу по предупреждению населения о лжепереписчиках. Вместе с нами они будут такие факты отслеживать. Я же хочу предупредить людей: ни в коем случае не давать информацию по телефону. При проведении пробной переписи у нас были такие случаи. Белстат по телефону перепись не проводит», — подчеркнула Инна Медведева.





Кроме того, в частном секторе во время переписи будут работать участковые и наряды милиции, чтобы отслеживать возможную деятельность мошенников. Такие тревожные сигналы будут иметь приоритет при рассмотрении. Это дополнительно обезопасит и самих переписчиков.









С 4 по 30 октября 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения под лозунгом «Взгляд на настоящее — шаг в будущее». Предыдущая кампания проводилась 10 лет назад. Населению предложат ответить на 49 вопросов.





Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Он должен обязательно иметь при себе удостоверение, планшет и сумку с логотипом переписи.







