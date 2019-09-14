Будьте начеку: По телефону переписи не проводят, так действуют мошенники
Председатель Национального статистического комитета Инна Медведева на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА рассказала о том, как не стать жертвой мошенников, которые притворяются переписчиками.
«МВД ведет работу по предупреждению населения о лжепереписчиках. Вместе с нами они будут такие факты отслеживать. Я же хочу предупредить людей: ни в коем случае не давать информацию по телефону. При проведении пробной переписи у нас были такие случаи. Белстат по телефону перепись не проводит», — подчеркнула Инна Медведева.
Кроме того, в частном секторе во время переписи будут работать участковые и наряды милиции, чтобы отслеживать возможную деятельность мошенников. Такие тревожные сигналы будут иметь приоритет при рассмотрении. Это дополнительно обезопасит и самих переписчиков.
С 4 по 30 октября 2019 года в Беларуси пройдет перепись населения под лозунгом «Взгляд на настоящее — шаг в будущее». Предыдущая кампания проводилась 10 лет назад. Населению предложат ответить на 49 вопросов.
Переписаться можно будет одним из трех способов: самостоятельно и в удобное время заполнить опросные листы через интернет, на стационарных участках, у себя дома во время устного опроса переписчика. Он должен обязательно иметь при себе удостоверение, планшет и сумку с логотипом переписи.
13:32 14/09/2019
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