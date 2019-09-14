"15 сентября на территории Беларуси и Литвы будет проводиться международный велопробег дружбы "Гродно-Друскининкай". Стартует велопробег в 9.00 часов в Гродно у Ледового Дворца спорта", - рассказали в ГПК.





Маршрут следования участников велопробега пройдет по автомобильной дороге Р-42 "Гродно-Друскининкай" с последующим пересечением границы в автодорожном пункте пропуска "Привалка". "В связи с этим 15 сентября с 9.00 до 13.00 в пункте пропуска будет ограничено движение транспорта", - отметили в ведомстве.







