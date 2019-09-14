Минск празднует День города

Затем гостей и жителей столицы ждет исторический фестиваль "Менск-старажытный", соревнования соревнования "Сильнейший пожарный спасатель". Масштабный праздник в Верхнем городе – "Минск интернациональный", будет работать "Пешеходка", театральный проект "Без сцены". Вечером у Ратуши выступят артисты балета Белорусского государственного академического театра.









В 20:00 на Октябрьской площади торжественно вручат награды "Минчанин года" под аккомпанемент президентского оркестра Беларуси и выступления мастеров искусств республики.





Кстати, в субботу продолжатся мероприятия, посвященные закрытию мотосезона - H.O.G. Rally Minsk 2019.





Кроме того, гуляния будут в каждом районе Минска.





Закончится этот день фейерверком у Дворца спорта в 23:00.



