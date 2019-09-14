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Минск празднует День города

Минск отмечает свое 952-летие. Основные мероприятия второго дня гуляний стартуют от обелиска "Минск – город-герой".

Затем гостей и жителей столицы ждет исторический фестиваль "Менск-старажытный", соревнования соревнования "Сильнейший пожарный спасатель". Масштабный праздник в Верхнем городе – "Минск интернациональный", будет работать "Пешеходка", театральный проект "Без сцены". Вечером у Ратуши выступят артисты балета Белорусского государственного академического театра.


В 20:00 на Октябрьской площади торжественно вручат награды "Минчанин года" под аккомпанемент президентского оркестра Беларуси и выступления мастеров искусств республики.

Кстати, в субботу продолжатся мероприятия, посвященные закрытию мотосезона - H.O.G. Rally Minsk 2019.

Кроме того, гуляния будут в каждом районе Минска.

Закончится этот день фейерверком у Дворца спорта в 23:00.
interfax.by
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