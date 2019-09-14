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Ученые назвали самую «раковую» пищу

Распространенный в США кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы является «раковой» пищей, поскольку может ускорять рост опухолей, пишет Food News, ссылаясь на опубликованную в Science работу американских, швейцарских и южнокорейских ученых.

Специализирующийся на новостях о здоровом питании сайт отмечает, что такой сироп зачастую добавляют, например, в кетчуп, заправки для салатов, йогурт, крекеры, закуски, соус для стейка, яблочное пюре, хлопья, соки и другие безалкогольные напитки. Издание напоминает, что подобная добавка содержит чрезмерно много фруктозы, которая отягощает работу печени, превращаясь там в гликоген, 
способствующий накоплению жировых отложений.


В статье, опубликованной в Science, рассказывается о результатах эксперимента, проведенного с двумя группами мышей, склонных к развитию злокачественных новообразований толстого кишечника. Первую, экспериментальную, поили напитком, который на три четверти состоял из обычной воды и на четверть — из кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы. Второй, контрольной, давали обычную воду. По итогам эксперимента, длившегося месяц, грызуны из первой группы набрали вес. Также специалисты обнаружили, что у мышей из экспериментальной команды увеличились в размерах опухолевые образования.


Согласно опубликованному в апреле 2018 года исследованию китайских и американских ученых, метастатические раковые клетки способны перепрограммировать свой метаболизм, чтобы захватывать новые органы; в частности, вторичные злокачественные опухоли, происходящие из патогенных тканей в толстом кишечнике, используют фруктозу в печени для своего роста.
lenta.ru
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