На конфуз невесты, как отмечает Пятый канал, обратили внимание журналисты, освещавшие церемонию.





Журналисты заметили ценник на подошве белых лодочек невесты, когда она ложилась в свадебный катафалк вместе с женихом — режиссером Константином Богомоловым.





Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС





Собчак и Богомолов зарегистрировали брак в пятницу, 13 сентября. На черном катафалке, в который они приехали в ЗАГС, размещалась надпись «Пока смерть не разлучит нас». После росписи молодожены отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот, где обвенчались.





На свадьбу журналистки и режиссера были приглашены около 300 гостей, среди которых множество именитых персон. Молодожены исполнили свадебный танец под живое выступление Филиппа Киркорова. Артист спел песню «Снег», которая по его словам, является любимой для жениха и невесты.





Во время торжества невеста в черном корсете и с красной подвязкой на ноге исполнила откровенный танец под песню «Войди в меня, войди в мои сны».





Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков, пишет Лента.ру.



