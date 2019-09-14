Заявляется, что проект «направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие российских школьников и повышение культурной грамотности», пишет Белсат.





В документе есть список рекомендованных произведений по литературе, архитектуре, музыке, театре, кино и т.д. Среди литературных произведений, например, в «культурный норматив» российского школьника включили «Альпийскую балладу» Василия Быкова.





В музыке кроме классических произведений Моцарта или Чайковского, для изучения рекомендуется The Beatles, Pink Floyd, Queen, Nirvana, ABBA. Например, из творчества Queen школьникам нужно знать композицию «Bohemian rhapsody», а из творчества Nirvana — «Smells like teen spirit». Среди российских исполнителей рекомендуется Андрей Макаревич, «Наутилус», «Аквариум» и «Кино» (в частности, песня «Перемен»).









Среди современных - фильмы Федора Бондарчука «Привлечение» и «9 рота»,«Стиляги» Валерия Тодоровского и «Движение вверх» Антона Мегердичева. Из зарубежного кино современности — «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Отступники» Мартина Скорсезе и другие.



