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В России в школьную программу включили Василия Быкова, Queen и фильм «9 рота»

Министерство культуры и просвещения России опубликовало список рекомендаций для образовательного проекта «Культурный норматив школьника».

Заявляется, что проект «направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие российских школьников и повышение культурной грамотности», пишет Белсат.

В документе есть список рекомендованных произведений по литературе, архитектуре, музыке, театре, кино и т.д. Среди литературных произведений, например, в «культурный норматив» российского школьника включили «Альпийскую балладу» Василия Быкова.

В музыке кроме классических произведений Моцарта или Чайковского, для изучения рекомендуется The Beatles, Pink Floyd, Queen, Nirvana, ABBA. Например, из творчества Queen школьникам нужно знать композицию «Bohemian rhapsody», а из творчества Nirvana — «Smells like teen spirit». Среди российских исполнителей рекомендуется Андрей Макаревич, «Наутилус», «Аквариум» и «Кино» (в частности, песня «Перемен»).


Среди современных - фильмы Федора Бондарчука «Привлечение» и «9 рота»,«Стиляги» Валерия Тодоровского и «Движение вверх» Антона Мегердичева. Из зарубежного кино современности — «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Отступники» Мартина Скорсезе и другие.
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