Не менее 11 человек погибли в Индии во время праздника

Инцидент произошел в городе Бхопал в штате Мадхья-Прадеш рано утром в пятницу, 13 сентября. Индусы на лодках выплыли в озеро, чтобы совершить стандартный для праздника Ганеша-чатуртхи ("Фестиваль Ганеши") ритуал: опустить в воду глиняную статую бога.









В какой-то момент одна из лодок перевернулась. Оказавшиеся в воде попытались взобраться на вторую, однако из-за этого она также потеряла равновесие и опрокинулась. На место происшествия сразу же выдвинулись спасатели. Им удалось достать из воды шесть выживших и 11 тел. Отмечается, что погибшим от 15 до 30 лет. Всего на борту лодок находилось 19 человек, поиски пропавших продолжаются, пишет ru.oxu.az





Из-за произошедшего в отношении управлявших лодками мужчин возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.





Ганеша-чатуртхи приходится на август или сентябрь и продолжается 10 дней. В ходе празднества жители устанавливают в домах и публичных пространствах глиняные статуи Ганеши, а в последний день затапливают их в водоемах, где их размывает водой.