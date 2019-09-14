Не менее 11 человек погибли в Индии во время праздника
11 человек погибли при попытке утопить бога в Индии. Праздник посвящен Ганеше - богу с головой слона, сообщает газета Hindustan Times.
Инцидент произошел в городе Бхопал в штате Мадхья-Прадеш рано утром в пятницу, 13 сентября. Индусы на лодках выплыли в озеро, чтобы совершить стандартный для праздника Ганеша-чатуртхи ("Фестиваль Ганеши") ритуал: опустить в воду глиняную статую бога.
В какой-то момент одна из лодок перевернулась. Оказавшиеся в воде попытались взобраться на вторую, однако из-за этого она также потеряла равновесие и опрокинулась. На место происшествия сразу же выдвинулись спасатели. Им удалось достать из воды шесть выживших и 11 тел. Отмечается, что погибшим от 15 до 30 лет. Всего на борту лодок находилось 19 человек, поиски пропавших продолжаются, пишет ru.oxu.az
Из-за произошедшего в отношении управлявших лодками мужчин возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Ганеша-чатуртхи приходится на август или сентябрь и продолжается 10 дней. В ходе празднества жители устанавливают в домах и публичных пространствах глиняные статуи Ганеши, а в последний день затапливают их в водоемах, где их размывает водой.
11:05 14/09/2019
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