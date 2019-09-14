Валерий Врублевский. О грустных приметах времени и жертва х своей беспечности корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал главный внештатный травматолог-ортопед комитета по здравоохранению Мингорисполкома

Велосипедисты

Каждый день в приемное отделение Городского клинического центра травматологии и ортопедии (в 6-й столичной клинике) поступают пострадавшие велосипедисты либо граждане, которых они сбили.





— Недавно лихач травмировал пожилую женщину, идущую по тротуару. Сам отделался легким испугом, а у бабушки перелом шейки бедра, скончалась в больнице, — рассказывает В. Врублевский. — Хоть и выделили для любителей двухколесного транспорта на тротуарах отдельную полосу, пешеходы к такому разграничению пространства до сих пор не привыкли. Так и ходят, не обращая особого внимания на разделительную линию. Да и сами велосипедисты не прочь по пешеходной зоне прокатиться. У многих отсутствует культура вождения. Да что там культура, о своих безопасности и здоровье мало кто задумывается. Вы видели в Минске велосипедиста в шлеме?





— Очень редко.





— То-то и оно. В Австрии велосипедиста без шлема полиция останавливает, конфискует у него двухколесного друга, и дальше он идет пешком. Еще и оштрафуют в придачу.





— Велосипед забирают насовсем?





— Оставляют на время в полицейском участке. В школах Нидерландов все изучают правила движения на велосипеде. Хотя там проще, чем у нас, ездить на нем. Везде велодорожки, и каждый пешеход знает: туда ему вход воспрещен. И велосипедист никогда не выедет за черту. В Швейцарии на проезжей части есть разделительные полосы для автомобилистов и велосипедистов, и никто никому не мешает.





Возвращаясь к травмам. Считаю, выехал на двухколесном — надень шлем. В любом гипермаркете можно приобрести, стоит недорого. Пару лет назад в столице столкнулись два велосипедиста. Девушка ударилась об асфальт головой. Через пять дней умерла в больнице скорой медицинской помощи. Был бы шлем — осталась бы жива.





До нашего человека достучаться можно только с помощью штрафов. Заберут имущество, пару раз заплатит деньги — и без шлема больше не выедет. Я однажды припарковал машину на зеленой зоне. Кто-то воткнул нож в колесо, отдал за новое 200 рублей. Больше не ставлю.

Любители лайков

— Вы когда-нибудь видели, что делают свидетели ДТП? — перешел к другой теме В. Врублевский.





— Снимают происходящее на мобильники, планшеты.





— Причем и те, кто за рулем, и прохожие. Хорошо, если один человек найдется, который до приезда скорой окажет пострадавшим первую медицинскую помощь. А так делают снимки, записывают видео. Люди кровью истекают, а они…





Будущие водители проходят курс оказания первой медицинской помощи, только потом сдают на права. Но применить знания не спешат. Главное — быстрее опубликовать видеозаписи и фото в Интернете, получить лайки и похвастаться перед друзьями. И хуже то, что никто из знакомых не спросит: «Почему ты не оказал помощь?» Скорее похвалят: «Класс! Какой молодец, крутой ролик!» В Сети таких видео и фото ДТП море. А ведь до 30 % пострадавших не умерли бы от большой кровопотери, если бы находившиеся рядом не гонялись за лайками, а бросились спасать потерпевшего.

Дачники

— Как только наступают погожие деньки, народ массово отправляется на приусадебные участки, — поясняет Валерий Анатольевич. — Мужчины берутся за дело: строгают, пилят. Деревообрабатывающие станки… Мы, травматологи, называем их пальце- и рукообрабатывающими. Начался сбор урожая яблок, слив. Немало травм получают при падении с плодовых деревьев. Так что ожидаем всплеска таких обращений.









Куда при травмировании можно обратиться в любое время суток:





в 6-ю больницу (Городской клинический центр травматологии и ортопедии);

в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии;

в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;

в травмпункты 2-й и 19-й поликлиник.



