Главный травматолог Минска — о беспечной езде и «пальцеобрабатывающих» механизмах
Пешеходы и велосипедисты, игнорирующие дорожную разметку, дачники, пренебрегающие элементарными правилами безопасности при обращении с инструментами, очевидцы ДТП, которые вместо оказания первой помощи снимают видео на телефон.
фото: travel.otzyv.by
О грустных приметах времени и жертвах своей беспечности корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал главный внештатный травматолог-ортопед комитета по здравоохранению Мингорисполкома Валерий Врублевский.
Велосипедисты
Каждый день в приемное отделение Городского клинического центра травматологии и ортопедии (в 6-й столичной клинике) поступают пострадавшие велосипедисты либо граждане, которых они сбили.
— Недавно лихач травмировал пожилую женщину, идущую по тротуару. Сам отделался легким испугом, а у бабушки перелом шейки бедра, скончалась в больнице, — рассказывает В. Врублевский. — Хоть и выделили для любителей двухколесного транспорта на тротуарах отдельную полосу, пешеходы к такому разграничению пространства до сих пор не привыкли. Так и ходят, не обращая особого внимания на разделительную линию. Да и сами велосипедисты не прочь по пешеходной зоне прокатиться. У многих отсутствует культура вождения. Да что там культура, о своих безопасности и здоровье мало кто задумывается. Вы видели в Минске велосипедиста в шлеме?
— Очень редко.
— То-то и оно. В Австрии велосипедиста без шлема полиция останавливает, конфискует у него двухколесного друга, и дальше он идет пешком. Еще и оштрафуют в придачу.
— Велосипед забирают насовсем?
— Оставляют на время в полицейском участке. В школах Нидерландов все изучают правила движения на велосипеде. Хотя там проще, чем у нас, ездить на нем. Везде велодорожки, и каждый пешеход знает: туда ему вход воспрещен. И велосипедист никогда не выедет за черту. В Швейцарии на проезжей части есть разделительные полосы для автомобилистов и велосипедистов, и никто никому не мешает.
Возвращаясь к травмам. Считаю, выехал на двухколесном — надень шлем. В любом гипермаркете можно приобрести, стоит недорого. Пару лет назад в столице столкнулись два велосипедиста. Девушка ударилась об асфальт головой. Через пять дней умерла в больнице скорой медицинской помощи. Был бы шлем — осталась бы жива.
До нашего человека достучаться можно только с помощью штрафов. Заберут имущество, пару раз заплатит деньги — и без шлема больше не выедет. Я однажды припарковал машину на зеленой зоне. Кто-то воткнул нож в колесо, отдал за новое 200 рублей. Больше не ставлю.
Любители лайков
— Вы когда-нибудь видели, что делают свидетели ДТП? — перешел к другой теме В. Врублевский.
— Снимают происходящее на мобильники, планшеты.
— Причем и те, кто за рулем, и прохожие. Хорошо, если один человек найдется, который до приезда скорой окажет пострадавшим первую медицинскую помощь. А так делают снимки, записывают видео. Люди кровью истекают, а они…
Будущие водители проходят курс оказания первой медицинской помощи, только потом сдают на права. Но применить знания не спешат. Главное — быстрее опубликовать видеозаписи и фото в Интернете, получить лайки и похвастаться перед друзьями. И хуже то, что никто из знакомых не спросит: «Почему ты не оказал помощь?» Скорее похвалят: «Класс! Какой молодец, крутой ролик!» В Сети таких видео и фото ДТП море. А ведь до 30 % пострадавших не умерли бы от большой кровопотери, если бы находившиеся рядом не гонялись за лайками, а бросились спасать потерпевшего.
Дачники
— Как только наступают погожие деньки, народ массово отправляется на приусадебные участки, — поясняет Валерий Анатольевич. — Мужчины берутся за дело: строгают, пилят. Деревообрабатывающие станки… Мы, травматологи, называем их пальце- и рукообрабатывающими. Начался сбор урожая яблок, слив. Немало травм получают при падении с плодовых деревьев. Так что ожидаем всплеска таких обращений.
Куда при травмировании можно обратиться в любое время суток:
в 6-ю больницу (Городской клинический центр травматологии и ортопедии);
в Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии;
в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи;
в травмпункты 2-й и 19-й поликлиник.
Ольга Григорьева
10:37 14/09/2019
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