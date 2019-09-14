Жительница Мозыря заявила на себя в милицию после убийства подруги, а затем устроила поджог дома
В Мозырском районе задержана женщина, которая может быть причастна к гибели своей подруги и поджогу дома, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.
"11 сентября в 1.31 ночи в оперативно-дежурную службу Мозырского РОВД позвонила неизвестная женщина и сообщила, что убила человека, скорая уже приехала. Звонившая путалась в словах, называла разные места в Мозырском районе, где, возможно, произошло тяжкое преступление, после чего связь оборвалась. Сотрудники ОВД незамедлительно начали проводить необходимые мероприятия, чтобы установить личность неизвестной и где она находится", - рассказали в УВД.
Как отметили в ведомстве, вскоре от жительницы деревни Романовка Мозырского района поступило сообщение, что к ним в дом стучит какая-то женщина, кричит, ведет себя неадекватно. Одновременно из этой же деревни поступил вызов по факту возгорания одного из частных домов. Работники МЧС выбыли на пожар и потушили его. В сгоревшем доме они обнаружили труп женщины.
"Связав два происшествия, правоохранители поняли, что звонок неизвестной и пожар - составные части одного целого", – подчеркнули в УВД.
Вскоре сотрудники уголовного розыска нашли в деревне и задержали возможную подозреваемую в совершении убийства и поджога. Женщина вела себя ненормально, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения. Только утром она смогла сообщить оперативникам свою версию произошедшего.
"Предварительно установлено, что 62-летняя мозырянка вместе со своей 67-летней знакомой отдыхали на даче в деревне. После распития спиртных напитков между женщинами возникла ссора. Более молодая дачница железным ухватом несколько раз ударила знакомую по голове, позвонила в милицию, подожгла тюль и выбежала из помещения", - сообщили в УВД.
В настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Следователи, эксперты-криминалисты и оперативники проводят необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
09:58 14/09/2019
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