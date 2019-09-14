Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Москва выдала белоруса, которому инкриминируют крупное мошенничество

Россия выдана белорусским силовикам 52-летнего гражданина Беларуси Мурата Сапарова для привлечения к уголовной ответственности за мошеннические действия. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы.

Правоохранительными органами Беларуси он разыскивался с 2012 года за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 16 ч. 4 ст. 209 (организация мошенничества), ч. 4 ст. 16 ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 209 (организация покушения на мошенничество) УК.

Сапарова обвиняют в том, что будучи в Беларуси, имея единый умысел на хищение имущества московской компании «СЭБ «Провинциал» в особо крупном размере, действуя по предварительному сговору в группе с другими лицами, путем обмана и злоупотребления доверием в период с февраля по март 2011 года завладел 800 мешками сухого обезжиренного молока массой 20 тонн, общей стоимостью 82 тыс. долларов, которые были доставлены в Московскую область, где соучастники распорядились ими по собственному усмотрению. Также он пытался завладеть еще 800 мешками молока, но не смог.

Кроме этого, силовики считают, что с мая по октябрь 2011 года Мурат Сапаров организовал и принимал активное участие в деятельности организованной группы, занимавшейся хищением в особо крупном размере путем мошенничества товаров, отгруженных предприятиями-изготовителями Беларуси в адрес российских и белорусских субъектов хозяйствования и предназначенных к ввозу на территорию РФ. Данная группа подыскивали организации, нуждающиеся в услугах по грузоперевозке товаров из Беларуси в Россию, но получив полномочия на приемку товаров, сообщала водителям иное место выгрузки товаров в России. Таким образом, участники преступной группы действуя повторно, похитили имущество двух коммерческих компаний на общую сумму более 543 млн неденоминированных белорусских рублей и 7,3 млн российских рублей.


Также они в Беларуси пытались завладеть имуществом коммерческих структур общей стоимостью более 1,5 млрд неденоминированных белорусских рублей, однако реализовать преступный умысел до конца не смогли.

В августе 2018 года находящегося в межгосударственном розыске Сапарова задержали сотрудники полиции в Москве.

По результатам экстрадиционной проверки Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче.

По информации TUT.BY, Сапаров был доставлен в Беларусь 28 августа.

Уголовное дело расследует УСК по Минской области.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru