Москва выдала белоруса, которому инкриминируют крупное мошенничество

Правоохранительными органами Беларуси он разыскивался с 2012 года за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 209 (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 16 ч. 4 ст. 209 (организация мошенничества), ч. 4 ст. 16 ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 209 (организация покушения на мошенничество) УК.





Сапарова обвиняют в том, что будучи в Беларуси, имея единый умысел на хищение имущества московской компании «СЭБ «Провинциал» в особо крупном размере, действуя по предварительному сговору в группе с другими лицами, путем обмана и злоупотребления доверием в период с февраля по март 2011 года завладел 800 мешками сухого обезжиренного молока массой 20 тонн, общей стоимостью 82 тыс. долларов, которые были доставлены в Московскую область, где соучастники распорядились ими по собственному усмотрению. Также он пытался завладеть еще 800 мешками молока, но не смог.





Кроме этого, силовики считают, что с мая по октябрь 2011 года Мурат Сапаров организовал и принимал активное участие в деятельности организованной группы, занимавшейся хищением в особо крупном размере путем мошенничества товаров, отгруженных предприятиями-изготовителями Беларуси в адрес российских и белорусских субъектов хозяйствования и предназначенных к ввозу на территорию РФ. Данная группа подыскивали организации, нуждающиеся в услугах по грузоперевозке товаров из Беларуси в Россию, но получив полномочия на приемку товаров, сообщала водителям иное место выгрузки товаров в России. Таким образом, участники преступной группы действуя повторно, похитили имущество двух коммерческих компаний на общую сумму более 543 млн неденоминированных белорусских рублей и 7,3 млн российских рублей.









Также они в Беларуси пытались завладеть имуществом коммерческих структур общей стоимостью более 1,5 млрд неденоминированных белорусских рублей, однако реализовать преступный умысел до конца не смогли.





В августе 2018 года находящегося в межгосударственном розыске Сапарова задержали сотрудники полиции в Москве.





По результатам экстрадиционной проверки Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче.





По информации TUT.BY, Сапаров был доставлен в Беларусь 28 августа.





Уголовное дело расследует УСК по Минской области.