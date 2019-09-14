Обнаружена неизвестная смертельная болезнь













Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.





Организация направила в страну команду специалистов для срочного расследования. Кроме того, ВОЗ попросила Министерство здравоохранения Танзании предоставить дополнительную информацию об инциденте.





Представитель американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джастин Уильямс уточнил, что у умершей женщины наблюдались симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии.





«Однако, похоже, это что-то другое», - выразил он беспокойство.