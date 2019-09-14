Обнаружена неизвестная смертельная болезнь
Жительница Танзании умерла от неизвестной болезни.
Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Организация направила в страну команду специалистов для срочного расследования. Кроме того, ВОЗ попросила Министерство здравоохранения Танзании предоставить дополнительную информацию об инциденте.
Представитель американских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джастин Уильямс уточнил, что у умершей женщины наблюдались симптомы вируса Эболы, лихорадки Денге и малярии.
«Однако, похоже, это что-то другое», - выразил он беспокойство.
09:10 14/09/2019
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