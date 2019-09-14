«Воры в законе» продлили запрет на коронации до 2026 года

В Турции состоялась одна из самых больших за последние годы сходок «воров в законе». «Криминальные генералы» собрались, чтобы обсудить ситуацию с "коронацией" некого Ахтама Самаркандского, которого в «семье» видеть не захотели. Однако главный вопрос встречи отпал сам собой. Инициаторы отыграли ситуацию назад и лишили Ахтама «погон». В результате «воры в законе» побеседовали на другие темы.





Как стало известно «Росбалту», «сходка» прошла на одной из частных вилл в пригороде Стамбула. Туда съехались более 30 «воров в законе». Посредством интернета в мероприятие принял участие и Мераб Джангвеладзе (Мераб Сухумский). «Криминальные генералы» планировали обсудить поступок Давида Чхиквишвили (Дато Сургутский) и Теймураза Немсицверидзе (Црипа). Они инициировали «коронацию» «авторитета» Ахтама Самаркандского. Однако абсолютно все остальное воровское сообщество осудило этот поступок. Во-первых, потому что все было сделано в обход решения «сходки» в Ереване в 2015 году о моратории но новые «коронации». Во-вторых, из-за личности Ахтама, которому, как полагают «криминальные генералы», не место в «семье».





В результате решающим фактором стало письмо, которое в Турцию передал самый влиятельный «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро молодой), отбывающий сейчас срок в 9 лет и 10 месяцев колонии. В нем мафиози № 1 сообщил, что категорически против «коронации» Ахтама, поскольку она нарушает решение воровского саммита в Ереване. А дальше была часть, адресованная лично Дато Сургутскому, являвшемуся участником «сходки» в Армении и подписавшемуся под мораторием на «коронации». Ему было предложено добровольно снять «погоны» с Самаркандского, иначе Чхиквишвили было обещано, что с него «спросят» за проступок.









Ознакомившись с «малявой», Дато и Црипа связались с Рамазом Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский) и объявили, что отменяют «коронацию» Ахтама.





В результате на «сходке» под Стамбулом по ситуации с Самаркандским никаких решений принято не было. Взамен собравшиеся «воры в законе» постановили, что единогласно поддерживают решение саммита в Ереване о моратории на «коронации», а продлится он ровно до того момента, пока не состоится новая «сходка» по данному вопросу под предводительством того же «криминального генерала», который проводил и армянскую. Речь идет о Шакро молодом, чей приговор предполагает нахождение в местах лишения свободы до 2026 года. Таким образом, как минимум до этой даты и будет продолжаться мораторий на новые «коронации».



