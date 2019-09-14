Об этом он сообщил в своем Instagram.





На вопрос одного из пользователей, что случилось с актрисой, продюсер ответил, что у нее «последняя степень рака мозга».





Ранее СМИ сообщили о том, что Заворотнюк ввели в медикаментозную кому. Утверждается, что у актрисы началось воспаление легких, с которым ослабленный организм не в силах бороться.









13 сентября появилась информация о том, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что Заворотнюк диагностировали рак, у нее начался отек мозга и что опухоль дала метастазы. Врачи якобы готовились провести консилиум, чтобы решить, проводить ли хирургическое вмешательство.





Позднее директор артистки Стас Христов опроверг информацию о ее госпитализации, пише т Лента.ру.



