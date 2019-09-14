Менее, чем за две недели, немецкие войска дошли до Бреста. Но там их ждало неожиданное препятствие, пишет gazetaby.com





Командующий 19-м моторизованным корпусом Хайнц Гудериан рассчитывал сходу взять Брестскую крепость. Но ее гарнизон, основу которого составляли белорусы и украинцы, оказал отчаянное сопротивление. Атака немцев захлебнулась…





Наш земляк капрал Семенюк, командовавший тогда пулеметным взводом Войска Польского, вспоминал:









«Первый раз германец ударил ночью. Со стороны города пошли танки и пехота. Они сбросили наших с внешних валов крепости, но дальше продвинуться не смогли.





Утром начала гвоздить артиллерия. Это был сущий кошмар. Фугасы просто перепахивали цитадель.





Потом немцы снова пошли в атаку. Наши пулеметы выгодно стояли на оборудованных позициях и «резали» немецкую пехоту кинжальным огнем. Но и в крепости рвались снаряды. От обстрела погибло много наших людей. Жаль, боевые были хлопцы, как один, вставали в атаку.





Ночью я вместе с товарищами подбирал и увозил убитых за реку, на Тересполь. Тереспольский мост мы удерживали до последнего».





За три дня защитники Брестской крепости отразили 7 атак противника. Однако потери составили около 40% личного состава. Вечером 16 сентября генерал Константин Плисовский, командовавший обороной крепости, принял решение покинуть её и приказал бойцам уходить в направлении Тересполя.





Прорыв оказался успешным. Но ушли не все. Часть военнослужащих во главе с капитаном Вацлавом Радзишевским решила сражаться до конца. Этот батальон состоял в основном из резервистов-белорусов.





Немецкие войска так и не сумели расправиться с последними защитниками цитадели. И тогда фашисты перепоручили эту задачу союзникам. После совместного советско-германского парада в Бресте 22 сентября гитлеровцы покинули город. Зачисткой крепости занялись красноармейцы.





Это потрясающе, но Радзишевский и его бойцы сумели не только продержаться до 26 сентября. Более того, они, когда возможности для сопротивления были практически исчерпаны, вырвались из окружения и растворились в ночи.









Так закончилась оборона Брестской крепости в 1939-м. До её следующего штурма оставалось менее двух лет…





А ведь обоих этих трагических эпизодов можно было избежать. Пока существовала Польша, она выполняла роль буфера между Германией и СССР. Но «миролюбивое советское правительство» позволило и помогло Гитлеру оккупировать Польшу. В результате немецкие войска и Красная армия оказались на одной линии. В июне 1941-го это привело к катастрофе.



