Эдвард Сноуден тайно женился в России





Избранницей Сноудена стала его подруга Линдси Миллс. Пара расписалась два года назад, передает Lenta.ru.





По словам Сноудена, он избавился от страха, что его преследуют американские агенты и начал вести нормальную повседневную жизнь. Сейчас он свободно гуляет по городу, посещает выставки и проводит вечера с друзьями в общественных заведениях. «Из-за проблемной политики российского государства часто упускают из вида тот факт, что это одна из самых красивых стран в мире. Люди здесь дружелюбные», — добавил он.









В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. Он бежал из страны и параллельно запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.





В США Сноудену вменяются незаконная передача информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленная передача разведывательной информации и кража собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.



