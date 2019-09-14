Сивак считает, что «ранее недостаточно внимания уделяли трамваю. Он сам по себе не очень-то, может, отличается от автобуса или троллейбуса. Но есть определенные проблемы с перекрытием движения. Например, произошло ДТП на трамвайных путях и останавливается целая линия. Чего нет в метро, на железной дороге».





Поэтому планируется выделить линии, которые никак не пересекаются с автомобильными транспортными потоками, с пешеходными зонами, всё будет находиться на разных уровнях. «25 существующих километров — это трамвай, который фактически работает в условиях городского автобуса.





В генплане — 69 новых километров. Одна очень важная для нас линия, фактически дублирующая кольцевую дорогу, соединит станции метро и все районы вдоль МКАД. Над скоростным трамваем мы уже работаем», — рассказал Сивак.









«Что касается развития метро в Минске, то оно не будет останавливаться. Но его наружным аналогом будет скоростной трамвай, который не будет уступать подземке по длине состава, количеству перевезенных человек, по возможности следовать жестко по расписанию, с небольшими интервалами в часы пик. Здесь, конечно, свою роль играет цена — стоимость прокладки метро под землей более высокая», — отметил мэр Минска.



