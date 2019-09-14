Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.





На бесплатной основе некоторым группам населения (детям от 6 месяцев до 3 лет, малышам и взрослым с хроническими заболеваниями, лицам с иммуносупрессией, гражданам старше 65 лет, беременным и другим категориям) проведут вакцинацию российским препаратом «Гриппол плюс». Граждане, желающие привиться от гриппа за свой счет, и предприятия, обеспечивающие вакцинацию своих сотрудников, могут выбрать из нескольких вакцин: «Ваксигрип» (Франция), «Инфлювак» (Нидерланды) и «Ваксигрип Тетра» (Франция).









Как отметили в Минздраве, массовая вакцинация населения начнется ориентировочно с начала октября и продлится до 1 декабря. Подъем заболеваемости гриппом в нынешнем сезоне ожидается в традиционные сроки – январе и феврале. Планируется, что вакцинацию пройдут около 40% жителей Беларуси.





Как уточняют специалисты, вакцинация – самое надежное средство профилактики гриппа. В прошлом сезоне в стране наблюдалась заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом средней интенсивности, при этом по состоянию на 13 февраля прошлого года в период традиционного подъема заболеваемости все пациенты с гриппом не были привиты.



