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Будем прививаться от гриппа уже в октябре. Какие препараты будут использовать

Вакцинацию от гриппа планируется начать в Беларуси с октября. Какие вакцины допущены к использованию в республике, рассказали специалисты отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава.

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

На бесплатной основе некоторым группам населения (детям от 6 месяцев до 3 лет, малышам и взрослым с хроническими заболеваниями, лицам с иммуносупрессией, гражданам старше 65 лет, беременным и другим категориям) проведут вакцинацию российским препаратом «Гриппол плюс». Граждане, желающие привиться от гриппа за свой счет, и предприятия, обеспечивающие вакцинацию своих сотрудников, могут выбрать из нескольких вакцин: «Ваксигрип» (Франция), «Инфлювак» (Нидерланды) и «Ваксигрип Тетра» (Франция).


Как отметили в Минздраве, массовая вакцинация населения начнется ориентировочно с начала октября и продлится до 1 декабря. Подъем заболеваемости гриппом в нынешнем сезоне ожидается в традиционные сроки – январе и феврале. Планируется, что вакцинацию пройдут около 40% жителей Беларуси.

Как уточняют специалисты, вакцинация – самое надежное средство профилактики гриппа. В прошлом сезоне в стране наблюдалась заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом средней интенсивности, при этом по состоянию на 13 февраля прошлого года в период традиционного подъема заболеваемости все пациенты с гриппом не были привиты.
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