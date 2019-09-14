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Зеленская встретилась с молодыми лидерами, которые были приглашены на форум. Первая леди рассказала, что сейчас разрабатывается стратегия действий и инициатив. Основными направлениями работы будут здоровье будущих поколений, школьное питание, физическое воспитание и активность детей. Зеленская планирует опираться на экспертов, профильные министерства и организации.





Кроме того, первую леди интересует поддержка спорта — олимпийского и паралимпийского, а также проекты культурной дипломатии.





«Пришло время действовать. Уже несколько месяцев я выполняю ряд представительских функций, а сейчас собираюсь выбрать для себя гуманитарные миссии, которые мне близки «, — рассказала она.







