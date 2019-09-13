Как сообщалось ранее, в тот роковой день 12 сентября парень умер на перемене.





В информации Следственного комитета о трагедии, которая произошла в школе, говорится, что «школьнику стало плохо, он упал в обморок».





Однако, как пишет «НН» , ученики говорят, что Влада ударил одноклассник. В настоящее время в причинах трагедии разбираются следователи.





По информации источника, в семье погибшего подростка было шестеро детей. Младшие братья-близнецы Влад и Сергей учились в 9 классе.





Трагедия как раз и произошла на глазах брата-близнеца.









Дети после третьего урока отправились в столовую, а после пошли на улицу в туалет.





В какой-то момент Влад побежал, его позвал одноклассник, а второй в это время поставил ему подножку, из-за чего Влад и упал.



