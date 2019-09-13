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«Ваня ударил Влада по шее. Тот упал — и все». Как в деревенской школе погиб подросток

15-летний Влад учился в 9 классе школы в деревне Николаевка Буда-Кошелевского района.

Как сообщалось ранее, в тот роковой день 12 сентября парень умер на перемене.

В информации Следственного комитета о трагедии, которая произошла в школе, говорится, что «школьнику стало плохо, он упал в обморок».

Однако, как пишет «НН», ученики говорят, что Влада ударил одноклассник. В настоящее время в причинах трагедии разбираются следователи.

По информации источника, в семье погибшего подростка было шестеро детей. Младшие братья-близнецы Влад и Сергей учились в 9 классе.

Трагедия как раз и произошла на глазах брата-близнеца.


Дети после третьего урока отправились в столовую, а после пошли на улицу в туалет.

В какой-то момент Влад побежал, его позвал одноклассник, а  второй в это время поставил ему подножку, из-за чего Влад и упал.

После ребята стали его поднимать, а один из мальчиков ударил парня по шее.

После чего школьнику стало плохо, позвали учителей, а после вызвали скорую. Однако прибывшие медики не смогли спасти школьника, он умер.
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