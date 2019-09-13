«Ваня ударил Влада по шее. Тот упал — и все». Как в деревенской школе погиб подросток
15-летний Влад учился в 9 классе школы в деревне Николаевка Буда-Кошелевского района.
Как сообщалось ранее, в тот роковой день 12 сентября парень умер на перемене.
В информации Следственного комитета о трагедии, которая произошла в школе, говорится, что «школьнику стало плохо, он упал в обморок».
Однако, как пишет «НН», ученики говорят, что Влада ударил одноклассник. В настоящее время в причинах трагедии разбираются следователи.
По информации источника, в семье погибшего подростка было шестеро детей. Младшие братья-близнецы Влад и Сергей учились в 9 классе.
Трагедия как раз и произошла на глазах брата-близнеца.
Дети после третьего урока отправились в столовую, а после пошли на улицу в туалет.
В какой-то момент Влад побежал, его позвал одноклассник, а второй в это время поставил ему подножку, из-за чего Влад и упал.
После ребята стали его поднимать, а один из мальчиков ударил парня по шее.
После чего школьнику стало плохо, позвали учителей, а после вызвали скорую. Однако прибывшие медики не смогли спасти школьника, он умер.
21:47 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».