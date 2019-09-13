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Милиционеры нашли маму девочки, подброшенной в туалет гомельской больницы

Сотрудники уголовного розыска Гомельщины нашли маму девочки, подброшенной в Гомельскую областную клиническую больницу.

Об этом в своём Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД, передает "Еврорадио".

Как рассказывало Еврорадио, ребёнка нашли 15 июля в раковине туалета в больнице. Рядом с раковиной стоял пакет с детскими вещами. С девочкой была записка с сообщением, что она родилась 9 июля.

Гомельские оперативники проверили женские консультации, рожениц области — вплоть до того, есть ли новорождённый ребенок дома. Особое внимание уделялось семьям, находящимся в социально-опасном положении.


В итоге им удалось обнаружить биологическую мать ребёнка. Её задержали в Рогачёвском районе и передали в Гомель.

Известно, что 27-летняя уроженка Кормянского района 9 июля на съёмной квартире в Гомеле родила девочку. Ребёнок находился с мамой до понедельника 15 июля. В тот день женщина ушла в областную клинику и оставила ребёнка.
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