



Как рассказывало Еврорадио, ребёнка нашли 15 июля в раковине туалета в больнице. Рядом с раковиной стоял пакет с детскими вещами. С девочкой была записка с сообщением, что она родилась 9 июля.





Гомельские оперативники проверили женские консультации, рожениц области — вплоть до того, есть ли новорождённый ребенок дома. Особое внимание уделялось семьям, находящимся в социально-опасном положении.









В итоге им удалось обнаружить биологическую мать ребёнка. Её задержали в Рогачёвском районе и передали в Гомель.





Известно, что 27-летняя уроженка Кормянского района 9 июля на съёмной квартире в Гомеле родила девочку. Ребёнок находился с мамой до понедельника 15 июля. В тот день женщина ушла в областную клинику и оставила ребёнка.



