Пассажиры «Белавиа» смогут сами зарегистрировать и сдать багаж в минском аэропорту
Авиакомпания «Белавиа» запускает новую услугу для пассажиров. С 16 сентября можно самостоятельно зарегистрировать и сдать багаж в киосках Drop-off. Это поможет сэкономить время.
Воспользоваться услугой можно только на рейсы, на которые в момент сдачи багажа уже открыта регистрация. Регистрация на рейс начинается за два часа до вылета. Услуга доступна только для прямых перелетов.
Как воспользоваться новой услугой? Киоски Drop-off размещены около стоек регистрации № 29−38. Рядом расположены киоски саморегистрации. Для самостоятельной сдачи багажа у пассажиров должен быть посадочный талон — бумажный или электронный.
Источник: TUT.BY
20:35 13/09/2019
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