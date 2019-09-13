Беларусам, которые помогут найти взяточников, будут платить до $620

Сколько дадут денег:

— до 50 базовых величин (1 275 рублей) — за преступление особо тяжкое;

— до 30 базовых величин (765 рублей) — за преступление менее тяжкое;

— до десяти базовых (255 рублей) — как компенсация за фактически понесенные расходы, если есть подтверждающие документы.





Кто решит, сколько заплатят?

Точную сумму определит прокуратура по просьбе органа уголовного преследования. Ходатайство направят сразу же, как только прокурор передаст в суд материалы проверки, по которым «уголовку» не завели, или само уголовное дело, остановленное по пунктам 3, 4, 7 и 13 части 1 статьи 29 и статье 30 УПК.





Как долго будут принимать решение о выплате?

В течение полугода с даты вступления приговора суда в законную силу, не позже. Еще варианты — с момента принятия решения об отказе заведения уголовного дела по материалам проверки, прекращения уголовного дела.





Сколько придётся ждать денег?

Возможно, и целый год. Деньги выделят из бюджета, предназначенного прокуратуре.





За что именно наградят:

— за передачу данных, предметов и документов, которые выявят коррупционное преступление;

— за сведения о местонахождении разыскиваемого взяточника;

— за указание на то, где хранятся деньги или любое другое имущество, полученное взяткой, и за другую наводку, которая предотвратит вред или погасит ущерб.