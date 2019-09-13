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Учительницу, которая грозила ударить школьника партой и оскорбляла его, уволили

В Гомеле 13 сентября из школы № 15 уволена учительница начальных классов. Она угрожала ученику 4 класса, что ударит его партой, сквернословила и оскорбляла малолетнего. Вечером 13 сентября в школе прошло родительское собрание, пишет Радыё Свабода.

На родительском собрании были заместитель председателя горисполкома Виталий Атаманчук, начальник управления образования Сергей Порошин и другие чиновники.

На собрании Порошин объяснил родителям ситуацию, попросил прощения, и объявил, что учительница уволена. Она преподавала во 2 классе, в 4 класс в день инцидента попала на замену.

«Факты, изложенные на попавшем в интернет видео, нашли свое подтверждение. Учительница писала объяснительную, она осознает свои действия как неправильные. Мы сожалеем, что так получилось», — сказал на собрании начальник управления образования.


Учительница работала в школе 35 лет. Ей скоро на пенсию. Родители, дети которых учатся во 2 классе, жалеют, что их учительницу уволили.

«В класс к ней в прошлом году набирали детей, и просились 35 человек, всем не хватило мест, многие обиделись. Значит, она хороший педагог, но вот не выдержала», — пояснил один из родителей, сын которого учится в 2 классе.
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