На родительском собрании были заместитель председателя горисполкома Виталий Атаманчук, начальник управления образования Сергей Порошин и другие чиновники.

На собрании Порошин объяснил родителям ситуацию, попросил прощения, и объявил, что учительница уволена. Она преподавала во 2 классе, в 4 класс в день инцидента попала на замену.

«Факты, изложенные на попавшем в интернет видео, нашли свое подтверждение. Учительница писала объяснительную, она осознает свои действия как неправильные. Мы сожалеем, что так получилось», — сказал на собрании начальник управления образования.

Учительница работала в школе 35 лет. Ей скоро на пенсию. Родители, дети которых учатся во 2 классе, жалеют, что их учительницу уволили.





«В класс к ней в прошлом году набирали детей, и просились 35 человек, всем не хватило мест, многие обиделись. Значит, она хороший педагог, но вот не выдержала», — пояснил один из родителей, сын которого учится в 2 классе.



