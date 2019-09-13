Супергерои дня. Бэтмен, Человек-паук и Черепашки Ниндзя вымыли окна в детской онкологии
Минские альпинисты решили сделать сюрприз маленьким пациентам.
|
1 из 3
В Республиканском научно-практическом центре детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах альпинисты, которых вызвали помыть окна, нарядились в костюмы супергероев, сообщает сообщество «Врачи Беларуси».
19:21 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».