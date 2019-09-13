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Украинка из мести подожгла лес в Чернобыльской зоне, пожар добрался до Беларуси

Почти сутки: с полудня 12 сентября до утра 13 сентября — белорусские пожарные и спасатели тушили лесной пожар площадью в 50 га около урочища Ломыш Гомельской области.

Были задействованы 283 человека и 53 единицы техники, в том числе вертолёт МИ-26, на пожар десять раз сбрасывали воду, передает "Еврорадио".

По сведениям телеграм-канала "Компромат Беларусь", очаг пожара находился в украинской части зоны отчуждения. Там потушить лес не удалось до сих пор. Полиция пришла к выводу, что поджог был намеренным, и задержала предполагаемого поджигателя — жительницу украинского села Старые Соколы Иванковского района.

По версии полиции Украины, женщина подожгла траву, чтобы отомстить бывшим работодателям, которые не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после и на Чернобыльскую зону.
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