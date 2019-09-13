По сведениям телеграм-канала "Компромат Беларусь", очаг пожара находился в украинской части зоны отчуждения. Там потушить лес не удалось до сих пор. Полиция пришла к выводу, что поджог был намеренным, и задержала предполагаемого поджигателя — жительницу украинского села Старые Соколы Иванковского района.





По версии полиции Украины, женщина подожгла траву, чтобы отомстить бывшим работодателям, которые не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после и на Чернобыльскую зону.