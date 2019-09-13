По-настоящему шокирующее видео прислали « Сильным новостям » родители одного из учеников 4-го класса гомельской СШ № 15.





На записи хорошо видно и слышно, как немолодая женщина занесла над головой четвероклашки... парту! При этом она громко кричит: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!»





Этим педагог не ограничивается. Опустив через пару минут парту, она продолжает унижать и оскорблять ребенка.









«Считаю необходимым ознакомить широкий круг общественности с тем, как в данном случае детям „прививается“ уважение (через жестокость и унижение). Мы отдаем своих детей в школу в надежде на то, что преподаватели кроме знаний собственным примером привьют им чувство справедливости, чести, благородства, уважения. Ведь дети — это будущее нашего государства!





Печальнее всего то, что такое поведение преподавателя-взрослого "ломает" и без того ещё не сложившуюся психику ребенка (детям на видео 9-10 лет)!





Ужасными последствиями могут быть и такие трагедии, как недавнее убийство учителя и одноклассника в Столбцовской школе», — прокомментировал «Сильным новостям» родитель одного из учеников, ставших свидетелями инцидента.



