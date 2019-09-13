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Это наша школа: учительница матерится и угрожает убить четвероклассника - шокирующее видео!

Методы, которыми учительница гомельской школы прививает ученикам "уважение" вряд ли оставят кого-либо равнодушными.

Это наша школа: учительница матерится и угрожает убить четвероклассника - шокирующее видео!
фото носит иллюстративный характер
По-настоящему шокирующее видео прислали «Сильным новостям» родители одного из учеников 4-го класса гомельской СШ № 15. 

На записи хорошо видно и слышно, как немолодая женщина занесла над головой четвероклашки... парту! При этом она громко кричит: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!»

Этим педагог не ограничивается. Опустив через пару минут парту, она продолжает унижать и оскорблять ребенка.


«Считаю необходимым ознакомить широкий круг общественности с тем, как в данном случае детям „прививается“ уважение (через жестокость и унижение). Мы отдаем своих детей в школу в надежде на то, что преподаватели кроме знаний собственным примером привьют им чувство справедливости, чести, благородства, уважения. Ведь дети — это будущее нашего государства!

Печальнее всего то, что такое поведение преподавателя-взрослого "ломает" и без того ещё не сложившуюся психику ребенка (детям на видео 9-10 лет)!

Ужасными последствиями могут быть и такие трагедии, как недавнее убийство учителя и одноклассника в Столбцовской школе», — прокомментировал «Сильным новостям» родитель одного из учеников, ставших свидетелями инцидента.
"Белорусский партизан"
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