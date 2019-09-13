



Напомним, мальчик бесследно исчез 16 сентября 2017 года, а его поиски стали самыми масштабными в истории страны, но результата не дали.





Основная версия - мальчик заблудился в лесу.





Участковый инспектор Андрей Болбат в интервью газете «Звязда» уточнил:





"Максим шел по дороге и перепутал направления. Домой ему нужно было сворачивать левее, а он повернул на болото Дикое. Туда тоже ведут тропы, по которым ходят местные за рогами оленей. Эти тропы и могли запутать мальчика. Он шел прямо на болото", — сказал Андрей Болбат.







