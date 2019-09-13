Участковый инспектор: Максим Мархалюк повернул не туда и пошел на болото
Недавно милиция озвучила основную версию произошедшего два года назад исчезновения 11-летнего Максима Мархалюка в Свислочским районе.
Напомним, мальчик бесследно исчез 16 сентября 2017 года, а его поиски стали самыми масштабными в истории страны, но результата не дали.
Основная версия - мальчик заблудился в лесу.
Участковый инспектор Андрей Болбат в интервью газете «Звязда» уточнил:
"Максим шел по дороге и перепутал направления. Домой ему нужно было сворачивать левее, а он повернул на болото Дикое. Туда тоже ведут тропы, по которым ходят местные за рогами оленей. Эти тропы и могли запутать мальчика. Он шел прямо на болото", — сказал Андрей Болбат.
17:17 13/09/2019
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