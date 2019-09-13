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Попавшего из СИЗО в больницу экс-главного архитектора Минска отпустили под залог

Бывшего главного архитектора Минска Павла Лучиновича, которого на прошлой неделе доставили из СИЗО в больницу, отпустили из-под стражи под залог.

Об этом TUT.BY сообщил информированный источник.


2 сентября Павла Лучиновича с параличом нижней части тела и инфекционным диагнозом доставили из СИЗО на Володарского в 5-ю городскую клиническую больницу, где он сейчас находится. Вчера же ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на залог, рассказал источник.

Напомним, Павла Лучиновича задержали 16 марта 2019 года по подозрению в получении взятки в четыре тысячи долларов от предпринимателя. 

На оперативном видео фигурировали деньги, находящиеся в машине. Однако, как рассказывал источник портала, несколько экспертиз показали, что Лучинович к этим купюрам не притрагивался. 

Второй эпизод, который вменяется Лучиновичу, — получение им шампанского и сладостей перед Новым годом от представителя коммерческой компании, говорил собеседник TUT.BY.


В связи с недавним совещанием Лукашенко с силовиками на дело обратили дополнительное внимание, а руководство Мингорисполкома решило пока поставить на паузу поиск нового главного архитектора столицы.
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