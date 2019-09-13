Лето кончилось: в Беларусь идет холод

14 сентября ночью погоду Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, днем прохладная и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.





Ожидается переменная облачность. Местами, днем преимущественно по северной половине страны, кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах Витебской области возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.





Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная в середине дня +14..+20°С. Атмосферное давление будет расти.





15 сентября погоду будет определять холодная воздушная масса североатлантического происхождения, днем по северной половине страны скажется влияние фронтальной системы.





Ночью без существенных осадков, утром и днем преимущественно по северной половине респукблики пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывистый.





Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем от +10°С по северу страны до +22°С юго-западу.





16 сентября Беларусь будет находиться в зоне атмосферного фронта, смещающегося с юга Балтики. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, во многих районах сильный порывистый.





Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +12..+19°С, передает Белгидромет.



