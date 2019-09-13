Лето кончилось: в Беларусь идет холод
Похолодание ощущается уже сегодня, но на следубщей неделе, по предварительному прогнозу, температура может упасть еще более серьезно.
14 сентября ночью погоду Беларуси будет определять малоактивный атмосферный фронт, днем прохладная и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря.
Ожидается переменная облачность. Местами, днем преимущественно по северной половине страны, кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах Витебской области возможны грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый, днем в отдельных районах сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная в середине дня +14..+20°С. Атмосферное давление будет расти.
15 сентября погоду будет определять холодная воздушная масса североатлантического происхождения, днем по северной половине страны скажется влияние фронтальной системы.
Ночью без существенных осадков, утром и днем преимущественно по северной половине респукблики пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем от +10°С по северу страны до +22°С юго-западу.
16 сентября Беларусь будет находиться в зоне атмосферного фронта, смещающегося с юга Балтики. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный, во многих районах сильный порывистый.
Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +12..+19°С, передает Белгидромет.
Но это еще цветочки. По данным синоптиков, в середине следующей недели температура упадет до +8..+10°С днем. Так что доставайте теплые вещи!
"Белорусский партизан"
16:13 13/09/2019
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