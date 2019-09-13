Буквально за 10 дней было зарегистрировано почти 2,5 тысяч фактов, собрано более 4000 комментариев по этой проблеме.





«На что мы только ни собирали деньги старшей дочери, пока она училась в начальной школе: на тумбочку учителю, урны, ковер, шкафчики. С младшей дочкой — первоклашкой — к 1 сентября мы, родители, покупали 4 букета для пришедших на линейку: для гостей, представителя МЧС, члена районного отдела образования и др. А после собрания нам выдали целый список необходимых покупок: от туалетной бумаги и полотенец до папок и на нужды школы, магнитов», — возмущаются родители.









Впрочем, нашлись и те, кто считает, что без дополнительных трат невозможно качественное образование и жизнеобеспечение ребенка.





«Мы живем в неидеальном мире. Это надо понимать! Вместо того чтобы покупать нормальные учебники английского, можно писать петиции, на которые придет ответ, что учебниками школы обеспечены. Вместо того чтобы скинуться на окна, можно писать письма в исполком, но там ответят: «Заклеивайте бумагой или ничего не делайте, потому что температура в норме может варьироваться от 16 до 23 градусов». Отказываясь сдавать деньги, мы делаем хуже только своим детям», — вторят другие.





Минск, где зарегистрировано 39,6% от всех поборов по стране. Статистика pobory.by свидетельствует, что поборы существуют в 325 районах и населенных пунктах. И лидером в этой гонке является





Всего же за 14 дней, согласно данным сайта, родители заплатили 126633 рубля (!) за «бесплатное» образование своих детей. Деньги собирались на ремонты, учебники, подписку, покупку различных товаров, подарков, предметов мебели и прочего.





А вот еще более впечатляющая цифра.









Андрей Дмитриев. — Именно родители из своих карманов компенсируют этот пробел. И мы хотим, чтобы это было признано. Чтобы было видно, насколько огромен их вклад. И тогда встает вопрос: можем ли мы говорить про бесплатное образование? — Мы показали этой презентацией, что поборы имеют массовый и системный характер. Это не единичные случаи или какая-то личная инициатива. Это система, которая компенсирует пробел в финансировании белорусского образования, — сказал « Салідарнасці » лидер «Говори правду». — Именно родители из своих карманов компенсируют этот пробел. И мы хотим, чтобы это было признано. Чтобы было видно, насколько огромен их вклад. И тогда встает вопрос: можем ли мы говорить про бесплатное образование?





Только признав этот факт, можно рассчитывать на уважение к родителям и гражданам Беларуси в целом, уверен политик.





— Тогда можно требовать, чтобы с ними считались при принятии решений. Вот недавно принимали поправки в закон о воинской службе и нам говорили, что да, надо послужить, ведь мы же даем бесплатное образование. Нет, не даете! Мы платим за это. Поэтому мы имеем полное право не формально, а реально участвовать в принятии решения. Мы это право оплатили, — считает Андрей Дмитриев.





Политик призывает родителей активно регистрировать поборы, чтобы потом иметь возможность говорить с властями.





— Это даст возможность требовать у парламента увеличения финансирования на образование, говорить с областными управлениями образования и Министерством о другом подходе к сбору денег, — объясняет Андрей Дмитриев. — Потому что есть вещи, на которые деньги не могут собираться, есть проблема «черного нала», проблема с прозрачностью отчетов, люди часто пишут, что сдают деньги на окна в пятый раз.









Политик считает, что сегодня общество уже доросло, чтобы требовать от властей отчета за потраченные средства.





— Людям сегодня недостаточно говорить, что мы потратили на то-то такую-то сумму, им нужно, чтобы рассказали, как потратили, как искали подрядчика и т.д. Общество доросло, чтобы не только давать, но и требовать. Да, невозможно за один день изменить всю систему, но если сегодня каждый родитель поймет, что общий вклад их равен примерно 50 миллионов долларов в год на образование, то, я думаю, что многое изменится, — заключает Андрей Дмитриев.