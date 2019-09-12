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Не поверите! В Париже 300-километровые пробки

В пятницу, 13 сентября, работники общественного транспорта в Париже не вышли на работу в знак протеста против пенсионной реформы, инициированной президентом Эммануэлем Макроном.


Как сообщает LeFigaro, из-за забастовки были закрыты 16 линий метрополитена, остановлено движение автобусов и трамваев, а также нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий.

В связи с этим, по данным Le Monde, в парижском пригороде образовались пробки длинной около 300 километров.

Отмечается, что данная забастовка транспортников стала самой массовой за последние 12 лет, пишет nv.ua
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