Не поверите! В Париже 300-километровые пробки
В пятницу, 13 сентября, работники общественного транспорта в Париже не вышли на работу в знак протеста против пенсионной реформы, инициированной президентом Эммануэлем Макроном.
Как сообщает LeFigaro, из-за забастовки были закрыты 16 линий метрополитена, остановлено движение автобусов и трамваев, а также нарушена работа двух из трех пригородных железнодорожных линий.
В связи с этим, по данным Le Monde, в парижском пригороде образовались пробки длинной около 300 километров.
Отмечается, что данная забастовка транспортников стала самой массовой за последние 12 лет, пишет nv.ua
14:22 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».