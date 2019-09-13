Oops! Из ЗАГСа Собчак и Богомолов уехали на катафалке

В народе к подобному сочетанию факторов обычно относятся настороженно, считая, что в такие дни особо активна всякая "нечисть". Однако Ксению и Константина, видимо, это не только не смутило, но, напротив, дата была выбрана как своеобразный вызов.





Более того: как сообщает телеграм-канал "Только никому", из ЗАГСа молодожены уехали на катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас".









Вероятно, на нем же Собчак и Богомолов поедут на венчание: ранее Ксения сообщила, что это "очень красивая традиция" и отметила: "Когда еще зайдешь в церковь в короне".