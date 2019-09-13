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Закрытие купального сезона: под Гомелем в озере поплавала... легковушка

12 сентября в 10-14 спасаиелям поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении легкового автомобиля из озера в Гомельском районе возле д. Тереничи.
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На месте выяснилось, что водитель легкового автомобиля «Daewoo Leganza» не справилась с управлением и съехала в озеро, требуется помощь в извлечении автомобиля.

В 12-00 работниками МЧС при помощи лебедки автомобиль был извлечен, сообщает МЧС
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