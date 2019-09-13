На месте выяснилось, что водитель легкового автомобиля «Daewoo Leganza» не справилась с управлением и съехала в озеро, требуется помощь в извлечении автомобиля.





В 12-00 работниками МЧС при помощи лебедки автомобиль был извлечен, сообщает МЧС