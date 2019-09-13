Закрытие купального сезона: под Гомелем в озере поплавала... легковушка
12 сентября в 10-14 спасаиелям поступило сообщение о необходимости оказания помощи в извлечении легкового автомобиля из озера в Гомельском районе возле д. Тереничи.
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На месте выяснилось, что водитель легкового автомобиля «Daewoo Leganza» не справилась с управлением и съехала в озеро, требуется помощь в извлечении автомобиля.
В 12-00 работниками МЧС при помощи лебедки автомобиль был извлечен, сообщает МЧС
12:40 13/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».