



Законопроект о декриминализации медицинского использования марихуаны принял Сенат Парагвая. Об этом сообщает издание Ultima Hora в пятницу, 13 сентября.





Теперь люди, выращивающие и обрабатывающие марихуану для исключительно самостоятельного и медицинского потребления, будут освобождены от уголовной ответственности. При этом у человека должно быть свидетельство о заболевании, при котором возможно употребление медицинской конопли, подтвержденное Минздравом и соцслужбами.





Парагвайским компаниям начнут выдавать лицензии на производство и контролируемую коммерциализацию медицинской марихуаны. Непосредственно в Минздрав будет поступать два процента произведенного товара - его бесплатно раздадут нуждающимся.









Новые меры направлены на облегчение состояния больных, страдающих эпилепсией, онкологическими, дегенеративными и прочими заболеваниями.





Напомним, что полная или частичная легализация марихуаны уже состоялась в Люксембурге, Канаде, Уругвае, Чехии, Польше, Хорватии, ряде регионов Италии, Португалии, Австрии, Канаде, в ряде штатах США и многих других странах.