Пересмотрены главные свойства Вселенной





Ученые определили новое значение постоянной Хаббла, равное 82,4. Поскольку постоянная Хаббла связана со скоростью расширения Вселенной, то возраст последней оказывается равен 11,4 миллиарда лет. Предыдущее значение постоянной было равно 70, а соответствующий возраст Вселенной — 13,7 миллиарда лет.





В ходе исследования астрономы воспользовались гравитационным линзированием — явлением, при котором гравитационное поле массивных тел искажает свет, идущий от более далеких объектов. В результате возникает эффект линзы, когда изображение объекта выглядит ярче. Ученые определили расстояния до двух гравитационных линз, которые оказались равны 810 и 1230 мегапарсек (2,6 и 4 миллиарда световых лет, соответственно).









Полученные значения были использованы для определения расстояния до 740 сверхновых типа Ia — разновидности сверхновых, которые возникают при взрыве белого карлика. Эти объекты служат «стандартными свечами», то есть их светимость одинакова, и по ней можно выяснить, насколько далеко такой объект находится. Расстояние до сверхновых позволяет рассчитать значение постоянной Хаббла.



