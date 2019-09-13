



Как сообщает ГИБДД, около 22.00 на 51-м километре трассы Яшкуль — Комсомольский 26-летний белорус на Renault Laguna наехал на корову, после чего автомобиль вылетел на встречку и врезался в фуру Volvo.





В результате ДТП водитель Renault и двое пассажиров от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще один пассажир легковушки скончался в больнице.





Все погибшие — граждане Беларуси.





По факту аварии проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств происшествия.