Renault из-за коровы влетел во встречную фуру в России: погибли белорусы
Четыре белоруса погибли в аварии, которая произошла вечером 12 сентября в районе поселка Адык Черноземельского района (Республика Калмыкия, РФ).
Как сообщает ГИБДД, около 22.00 на 51-м километре трассы Яшкуль — Комсомольский 26-летний белорус на Renault Laguna наехал на корову, после чего автомобиль вылетел на встречку и врезался в фуру Volvo.
В результате ДТП водитель Renault и двое пассажиров от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще один пассажир легковушки скончался в больнице.
Все погибшие — граждане Беларуси.
По факту аварии проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств происшествия.
Источник: tut.by
10:56 13/09/2019
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