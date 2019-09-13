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Renault из-за коровы влетел во встречную фуру в России: погибли белорусы

Четыре белоруса погибли в аварии, которая произошла вечером 12 сентября в районе поселка Адык Черноземельского района (Республика Калмыкия, РФ).


Как сообщает ГИБДД, около 22.00 на 51-м километре трассы Яшкуль — Комсомольский 26-летний белорус на Renault Laguna наехал на корову, после чего автомобиль вылетел на встречку и врезался в фуру Volvo.

В результате ДТП водитель Renault и двое пассажиров от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще один пассажир легковушки скончался в больнице. 

Все погибшие — граждане Беларуси.

По факту аварии проводится проверка, направленная на установление причин и обстоятельств происшествия. 
Источник: tut.by
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