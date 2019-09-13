Администраторы подвели итоги последнего трудового месяца лета и с пометкой "печальные новости" и под хэштегами #стоилалииграсвеч, #директива1 и #nocomment специалисты рассказали о дисциплинарных нарушениях на БМЗ в Жлобине, случившихся в августе.





- В прошлом месяце с предприятия по Директиве №1 были уволены 4 работника. Двое лишились работы за прогулы, еще двое уволены за хищения, - пояснили на предприятии.





Как оказалось, мастер завода потерял работу за попытку вынести с территории предприятия почти 1,3 килограмма лимонной кислоты. Ущерб составил 2 рубля 51 копейку. Так заводчанин с 10-летним стажем стал безработным.





- Вторым нарушителем оказалась женщина, которая отработала на Белорусском металлургическом заводе 27 лет. После очередной рабочей смены оператор дистанционного пульта управления шла, как и все, через проходную. Ее попросили открыть сумочку - внутри оказалось 250 миллилитров жидкого моющего раствора. Ущерб составил 17 копеек. Заводчанку уволили, - подытожили представители БМЗ.









Публикация вызвала массу откликов среди участников группы (на страничку предприятия подписано почти 8000 человек. - Ред.). «За крошку выгнали!», «Почему за $500 тысяч не уволили начальство, раз за 17 копеек увольняете?!», «Вот это ущерб - 17 копеек!» - возмущались комментаторы.





- Каждый из нас может быть не согласен с такой мерой, как увольнение за любую попытку хищения. Но это правило, которое каждому доводится при трудоустройстве. И каждый из нас это правило принимает. Но новость скорее не о том. Выше писали про зарплаты... Не думаю, что у «героев» поста они такие маленькие были, чтобы не купить лимонной кислоты или моющего, - рассудил комментаторов Александр Олесик, пресс-секретарь предприятия.