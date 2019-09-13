Федута: Столбцы. Приговор озвучен – вопросы остались
Состоялся суд по потрясшему, наверное, всю страну «столбцовскому делу».
Оглашение приговора Вадиму М. 11 сентября 2019 г.
Учащийся десятого класса Вадим М. получил максимально возможную в его возрасте меру наказания – 13 лет колонии. Сегодня ему 15 лет. Значит, если даже он отбудет весь срок, выйдет двадцативосьмилетним крепким мужчиной. Будет жить дальше.
Кто-то скажет: «Легко отделался».
Вовсе не легко. Вадим сломал собственную жизнь. Он не сможет получить полноценное образование, нормальную, востребованную профессию и выйдет на свободу в совершенно иной стране. Ведь это только кажется, что у нас ничего не меняется. Все меняется, причем на глазах. А вот в колонии время застывает, как застывает боль в глазах родителей убитого им Саши Р. и близких убитой учительницы Марины Пархимович. И это застывшее время и стало самой страшной частью вынесенного приговора малолетнему убийце.
Каковы были мотивы убийства?
Но я сейчас не об этом. Суд был закрытым. В полном соответствии с законом. Правильно – что в соответствии с законом и, возможно, правильно, что закон предусматривает именно такой порядок рассмотрения дел в случае, если речь может идти о состоянии психического здоровья несовершеннолетнего лица, совершившего преступление. Однако резонанс был слишком большим, чтобы общество не стало искать ответы на вопросы.
И самый главный из этих вопросов – почему было совершено это страшное двойное убийство? Каковы были его мотивы?
В случае с резней бензопилой в столичном торговом центре, как ни странно, вопроса не было. Все сошлись на мысли о том, что преступник – психически ненормальный. Причем, скорее всего, так и было. И мысль об этом успокоила очень многих: дескать, вот один псих схватился за бензопилу – другим неповадно будет. Не все же психи.
А в данном случае вопрос о мотивах остался. Ничто ведь не предвещало трагедии.
Обращать внимание на тихих троечников?
И как сейчас работать учителям? Подозревать в каждом десятикласснике потенциального убийцу – без мотивов? Был бы известен мотив – старались бы предотвратить возможный конфликт, снимать напряжение, особо обращать внимание на тихих троечников, которые могут быть предрасположены к взрыву эмоций… А так?
Мне кажется, в случае апелляции к вышестоящим судебным инстанциям целесообразно было бы, чтобы хотя бы Верховный суд объяснил всем нам – в специальном пресс-релизе, что ли, – что именно произошло в Столбцах. Нужно развеять сгустившуюся в воздухе непонятность, расставить точки над «і». Приговор ведь точки не расставил – он лишь констатировал факт совершения преступления обвиняемым и обозначил меру наказания. Не более.
Я не знаю, как это можно сделать, не нарушая закон. В данном случае Валентину Сукало [председатель Верховного суда. – Belsat.eu] явно виднее. Но – повторюсь, мне кажется, – сделать это надо.
Александр Федута, belsat.eu
09:43 13/09/2019
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