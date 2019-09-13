Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вдова Кобзона рассказала, кто оплатил "космически дорогие" похороны артиста

Певец Иосиф Кобзон сам организовал собственные похороны и позаботился о том, чтобы его супруга ни в чем не нуждалась. Об этом рассказала вдова артиста.


Нинель Кобзон призналась, что ее муж заранее купил место на кладбище и предусмотрел все "космические расходы на похороны". "Певец тщательно продумал завещание с тем, чтобы избежать конфликтов между наследниками, и сделал свою вдову состоятельной женщиной", - пишет "Царьград".


Нинель была третьей женой Кобзона и родила ему двоих детей. Супруги прожили в браке 47 лет. После смерти певца Нинель не оставила светскую жизнь, продолжила посещать различные мероприятия и заниматься работой благотворительного фонда, основанного ее супругом, пишет ru.oxu.az
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru