Вдова Кобзона рассказала, кто оплатил "космически дорогие" похороны артиста

Певец Иосиф Кобзон сам организовал собственные похороны и позаботился о том, чтобы его супруга ни в чем не нуждалась. Об этом рассказала вдова артиста.