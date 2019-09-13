Вдова Кобзона рассказала, кто оплатил "космически дорогие" похороны артиста
Певец Иосиф Кобзон сам организовал собственные похороны и позаботился о том, чтобы его супруга ни в чем не нуждалась. Об этом рассказала вдова артиста.
Нинель Кобзон призналась, что ее муж заранее купил место на кладбище и предусмотрел все "космические расходы на похороны". "Певец тщательно продумал завещание с тем, чтобы избежать конфликтов между наследниками, и сделал свою вдову состоятельной женщиной", - пишет "Царьград".
Нинель была третьей женой Кобзона и родила ему двоих детей. Супруги прожили в браке 47 лет. После смерти певца Нинель не оставила светскую жизнь, продолжила посещать различные мероприятия и заниматься работой благотворительного фонда, основанного ее супругом, пишет ru.oxu.az
09:23 13/09/2019
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