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Самолет был вынужден развернуться над Атлантикой, поскольку пилот пролил кофе

Самолет с 337 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку, так как пилот пролил кофе на приборную панель.

Инцидент произошел в феврале, но известно о нем стало только сейчас – из доклада британского Отдела по расследованию авиационных происшествий, пишет Би-би-си.

Самолет Airbus A330-243 направлялся из Франкфурта в мексиканский Канкун, но вынужден был совершить незапланированную посадку в Шенноне, Ирландия.

Это произошло после того, как приборная панель начала плавиться, и в кабине пилотов появился дым. Летчикам пришлось воспользоваться кислородными масками. В результате инцидента никто не пострадал и посадка прошла успешно.


По данным Отдела по расследованию авиационных происшествий, командир воздушного судна наблюдал за действиями второго пилота, когда им подали кофе. Горячий напиток принесли в чашках без крышечек, что было обычной практикой для этой авиакомпании. Командир поставил чашку на откидной столик, с которого напиток и перевернулся. Большая часть кофе попала на колени командира, но пролилось оно и на приборную панель. Оборудование в результате разогрелась настолько, что кнопки начали плавиться. Это привело к частичному отказу приборной панели и проблемам со связью.

Не уточняется, какой авиакомпании принадлежал самолет, но известно, что случилось это 6 февраля. По данным международной некоммерческой организации Flight Safety Foundation, это был самолет компании Condor Airlines flight, но рейс выполнялся компанией Thomas Cook Airlines.
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