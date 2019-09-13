Трое россиян создали в Минске ООО для производства психотропов
УСК по Минской области расследует уголовное дело в отношении трех граждан РФ, которые организовали лабораторию по изготовлению особо опасных психотропных веществ, сообщила в прямом эфире на "Радио Минск" официальный представитель СК Юлия Гончарова.
"Трое граждан РФ организовали лабораторию по изготовлению с целью незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ - альфа-PVP и альфа-PНР. Для маскировки они разработали схему: в Минске открыли ООО и по документам занимались производством и продажей химической продукции (автохимия, чистящие средства)", - рассказала Гончарова.
Однако, продолжила она, на самом деле в арендованных складских помещениях в Минском районе россияне установили лабораторное оборудование и наладили оптовое производство психотропов.
По результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было изъято более 20 кг особо опасных психотропных веществ, более 1,5 тонн веществ, используемых для изготовления психотропов, а также дорогостоящее лабораторное оборудование, посуда, спецодежда и т.д.
Мужчинам предъявлено обвинение, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
08:53 13/09/2019
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