Трое россиян создали в Минске ООО для производства психотропов

"Трое граждан РФ организовали лабораторию по изготовлению с целью незаконного сбыта особо опасных психотропных веществ - альфа-PVP и альфа-PНР. Для маскировки они разработали схему: в Минске открыли ООО и по документам занимались производством и продажей химической продукции (автохимия, чистящие средства)", - рассказала Гончарова.





Однако, продолжила она, на самом деле в арендованных складских помещениях в Минском районе россияне установили лабораторное оборудование и наладили оптовое производство психотропов.









По результатам проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было изъято более 20 кг особо опасных психотропных веществ, более 1,5 тонн веществ, используемых для изготовления психотропов, а также дорогостоящее лабораторное оборудование, посуда, спецодежда и т.д.





Мужчинам предъявлено обвинение, к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



