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На «Борисов-арене» пройдут областные «Дожинки»

Сайт Миноблисполкома опубликовал информацию о «Дажынках», которые пройдут на домашнем стадионе БАТЭ 12 октября, пишет Прэсбол.

«12 октября на территории государственного спортивного учреждения «Борисов-Арена» пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки»-2019.

В рамках фестиваля запланированы выставки импровизированных «подворьев», на которых каждый район области и г. Жодино представит тематическую выставку-презентацию основных брендов региона. Будет организована выставка караваев и дожиночных снопов от каждого района области, а также будет представлен «Дожиночный сноп»-2019 и главный каравай Минской области.


Кульминацией праздника станет награждение победителей ежегодного областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур председателем Минского областного исполнительного комитета А.М. Исаченко, по окончании которого всех гостей ждет праздничный концерт с участием любительских коллективов художественного творчества Минской области и профессиональных артистов», — говорится в сообщении.
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