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В списке лекарств антигипертоническое средство «моксонидин» — общая стоимость таблеток составляет 104 500 рублей, противомикробное средство «плевилокс» — 96 120 рублей, глазные капли «витаден» — 65 436 рублей, противогрибковый препарат «вориконазол» — на 46670 рублей.





Правительство также поручило Минздраву «обеспечить отпуск на безвозмездной основе и оформление лекарственных средств». Ответственным за отпуск лекарственных средств определена управляющая компания холдинга «Белфармпром». Белорусская торгово-промышленная палата обязана «на безвозмездной основе оказать содействие в оформлении сертификатов свободной продажи на лекарственные средства» для предоставления их Венесуэле. Минтранс должен обеспечить доставку лекарств в страну, МИД — оказать содействие в передаче лекарств. А концерну «Белнефтехим» поручено обеспечить выделение производственным объединением «Белоруснефть» организациям Минтранса средств для возмещения стоимости транспортных и логистических услуг, связанных с доставкой лекарств в Венесуэлу.

Как Беларусь помогает Венесуэле

Беларусь уже не в первый раз оказывает гуманитарную помощь Венесуэле. В декабре 2010 года Венесуэла пострадала от сильного наводнения, вызванного проливными дождями, от которого погибли по меньшей мере 34 человека, получили ущерб более 100 тысяч человек, в стране были зафиксированы вспышки эпидемий. Беларусь отправила в Венесуэлу палатки, одеяла, консервы, мыло, детское питание, кровати и другие вещи первой необходимости. Стоимость гуманитарного груза составила около 200 тысяч долларов, затраты на транспортировку оценивались в сумму порядка 400 тысяч долларов.





А в 2016 году по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко в рамках оказания безвозмездной помощи в Венесуэлу доставили фармацевтическую продукцию на общую сумму 805 тысяч долларов.





В сентябре прошлого года Александр Лукашенко поручил выделить Венесуэле 500 тонн сухого молока.



