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Сколько минчан поженятся сегодня, в пятницу, 13-го

Завтра один из самых суеверных дней в году — пятница, 13 сентября. Сколько пар будут сочетаться браком в столичных загсах, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости».



Больше всего новобрачных — 29 пар — выйдут 13 сентября из дверей отдела ЗАГС администрации Фрунзенского района. В Московском районе чуть меньше — заявки подали 24 пары.

В Центральном районе насчитывается 20 далеких от суеверий пар. Столько же в Заводском районе.

В отдел ЗАГС администрации Октябрьского района придут оформить отношения 18 пар. Как рассказали сотрудники, на торжественную регистрацию в пятницу, 13-го, записывались уже с октября прошлого года. Правильнее сказать, бронировали дату.


Интересно, что в городском Доме бракосочетаний также будет 18 церемоний. Все 
торжественные. В Советском районе поженятся 15 пар.

Совсем скромно будет в эту пятницу в отделе ЗАГС администрации Ленинского района — подано 14 заявок, из них 1 — на обычную регистрацию. В Первомайском и Партизанском районах 13 сентября зарегистрируют всего 10 и 9 браков соответственно.
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