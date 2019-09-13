Сколько минчан поженятся сегодня, в пятницу, 13-го









Больше всего новобрачных — 29 пар — выйдут 13 сентября из дверей отдела ЗАГС администрации Фрунзенского района. В Московском районе чуть меньше — заявки подали 24 пары.





В Центральном районе насчитывается 20 далеких от суеверий пар. Столько же в Заводском районе.





В отдел ЗАГС администрации Октябрьского района придут оформить отношения 18 пар. Как рассказали сотрудники, на торжественную регистрацию в пятницу, 13-го, записывались уже с октября прошлого года. Правильнее сказать, бронировали дату.









Интересно, что в городском Доме бракосочетаний также будет 18 церемоний. Все

торжественные. В Советском районе поженятся 15 пар.





Совсем скромно будет в эту пятницу в отделе ЗАГС администрации Ленинского района — подано 14 заявок, из них 1 — на обычную регистрацию. В Первомайском и Партизанском районах 13 сентября зарегистрируют всего 10 и 9 браков соответственно.



