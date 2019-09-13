Женщина родила ребенка другой расы после ЭКО

Бывшие супруги из американского штата Нью-Джерси подали в суд на репродуктивную клинику, так как после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у них родился ребенок от другого мужчины, сообщает Metro.

Родители обнаружили, что растят не свою дочь, когда у нее проявились черты, типичные для азиатов. При этом оба родителя являются представителями европеоидной расы.

Анализ ДНК доказал, что глава семьи не был биологическим отцом девочки. Экс-супруги утверждают, что потратили около 500 тысяч долларов на услуги репродуктологов. Также они считают, что ошибка привела к разводу.

Суд постановил, что клиника должна передать списки доноров, а также врачей, работавших тогда в клинике, korrespondent.net