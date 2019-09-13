Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Бесконтактный экспресс-алкотестер покажут в Минске

Оценить систему бесконтактного дистанционного экспресс-теста на алкогольное опьянение можно будет 13 и 14 сентября во время проведения акции минской милиции в рамках закрытия мотосезона «H.O.G Rally Minsk 2019», сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в столичной ГАИ.

Алкорамка будет установлена на площадке возле Дворца спорта. Участники праздника смогут проверить себя, как утверждают в ГАИ, буквально за секунду. Система работает быстро и точно, позволяя оперативно контролировать, употребляли люди алкоголь или нет. Специальные индивидуальные средства гигиены при этом не понадобятся: выдохнуть на рамку предполагается с расстояния.


В первую очередь подобные устройства ориентированы на применение в сферах, где нетрезвое состояние персонала угрожает безопасности человеческой жизни или производственного процесса.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru