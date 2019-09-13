Бесконтактный экспресс-алкотестер покажут в Минске

Алкорамка будет установлена на площадке возле Дворца спорта. Участники праздника смогут проверить себя, как утверждают в ГАИ, буквально за секунду. Система работает быстро и точно, позволяя оперативно контролировать, употребляли люди алкоголь или нет. Специальные индивидуальные средства гигиены при этом не понадобятся: выдохнуть на рамку предполагается с расстояния.









В первую очередь подобные устройства ориентированы на применение в сферах, где нетрезвое состояние персонала угрожает безопасности человеческой жизни или производственного процесса.



