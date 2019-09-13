Кто выиграл Шнобелевскую премию-2019: полный список лауреатов

В этом году шуточная награда досталась, в частности, исследователям намагниченных тараканов и людям, изучившим, почему вомбаты испражняются кубиками. Об этом сообщается на сайте церемонии.





Фото: Reuters





Шнобелевская (Антинобелевская) премия традиционно присуждается за научные достижения, «которые сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься». Награда была учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований», пишет 42.tut.by





С 1999 года премия вручается в 10 областях — часть номинаций совпадают с нобелевскими, оставшиеся учреждаются каждый год отдельно. В 2013 году, например, Шнобелевская премия мира была вручена президенту Беларуси Александру Лукашенко за «запрет публичных аплодисментов».





Но отметим, что многие из удостоенных премии открытий вполне себе серьезные. Так, четыре года назад Шнобелевскую премию по химии получили ученые из Калифорнийского университета, которые описали возможность частичного обращения вспять процесса варки куриного яйца. На самом деле это исследование способно помочь людям, которые могут погибнуть из-за сворачивания белка крови при высоких температурах.





В этом году темой Шнобелевской премии стали «Привычки». Поэтому бессменный ведущий церемонии вручения Марк Абрахамс вручал победителям трофей в виде инсталляции из кофейного стаканчика, упаковки жвачки, сигареты, зубной щетки и других предметов, символизирующих привычки.





Также лауреаты получали диплом и 10 триллионов зимбабвийских долларов, что составляет примерно два белорусских рубля.





Итальянская пицца как спасение жизни и обучение хирургов по примеру собак

Премию по медицине получил Сильвано Галос — за сбор доказательств, что пицца может защитить от болезней и смерти от рака пищеварительной системы, но только если она производится и употребляется в Италии.





Приз медицинского образования получили Карен Прайор и Тереза МакКеон, которые решили обучать хирургов выполнению ортопедических операций при помощи звуковых сигналов, которыми обычно тренируют собак, например, цоканья языком.

Намагниченные тараканы, ассиметрия температуры мошонки и квадратные фекалии вомбатов

Приз по биологии забрали авторы работы «Биомагнетические характеристики живых американских тараканов» — они обнаружили, что мертвые намагниченные тараканы ведут себя не так, как живые намагниченные.





Оживление в зале вызвало объявление лауреата по анатомии. Французские исследователи изучили «асимметрию температуры мошонки у голых и одетых почтальонов во Франции». Оказалось, если мужчина одет, то левое яичко обычно теплее, чем правое.





В номинации «Химия» премия досталась японскому профессору за исследование «Оценка общего объема слюны, производимой за день у пятилетних детей». Ученый прибыл на церемонию вместе со взрослыми сыновьями, которые 35 лет назад были одними из субъектов исследования.





В номинации «Физика» премию забрали люди, изучившие, почему и как вомбаты испражняются кубиками. Оказалось, что среди авторов исследования есть пара ученых, которые впервые за 29 лет стали лауреатами Шнобелевской премии второй раз. Патрисия Ян и Дэвид Ху уже получили «Шнобеля» в 2015 году за исследование, что время мочеиспускания почти всех млекопитающих, вне зависимости от их размера, занимает примерно 21 секунду.

Самые грязные деньги и аппарат для смены подгузников

Лауреаты в области экономики — ученые из Нидерландов, которые изучили, деньги какой страны лучше всего передают опасные бактерии. Оказалось, что это банкноты из Румынии. Отметим, что исследователи — Андреас и Тимоти Восс — являются отцом и сыном и пришли на церемонию в костюмах, украшенных долларовыми банкнотами.





Приз в области инженерии достался иранскому ученому Иману Фарабахшу, который запатентовал аппарат для смены подгузников.





Приз по психологии ушел немецкому ученому Фрицу Штраку за открытие, что если держать перо во рту, это вызывает улыбку, но на самом деле человек не становится от этого счастливее.





И, наконец, приз мира выиграл ряд исследователей из Великобритании, Саудовской Аравии, Сингапура и США, которые попытались измерить количество удовольствия, получаемое человеком, когда ему удается почесать зудящее место.



