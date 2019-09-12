Священник с самолета вылил на Тверь 70 литров святой воды - чтобы побороть пьянство
В Твери 11 сентября прошел день трезвости. В этот день священники на самолете облетели город и полили его святой водой. На борьбу с пьянством и блудом ушло 70 литров воды.
На борту также находилась семейная пара, в которой муж «чудом исцелился от пьянства», пишет местное информагентство «ТИА».
20:46 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».