Священник с самолета вылил на Тверь 70 литров святой воды - чтобы побороть пьянство

В Твери 11 сентября прошел день трезвости. В этот день священники на самолете облетели город и полили его святой водой. На борьбу с пьянством и блудом ушло 70 литров воды.