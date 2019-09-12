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Священник с самолета вылил на Тверь 70 литров святой воды - чтобы побороть пьянство

В Твери 11 сентября прошел день трезвости. В этот день священники на самолете облетели город и полили его святой водой. На борьбу с пьянством и блудом ушло 70 литров воды.

На борту также находилась семейная пара, в которой муж «чудом исцелился от пьянства», пишет местное информагентство «ТИА».
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