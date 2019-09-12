Гродненские контрабандисты натянули канат через границу, чтобы переправлять сигареты в Европу
11 сентября пограничники недалеко от Гродно заметили мужчину с лестницей, который шел в сторону границы. Подозрительного мужчину задержали. Житель Каменецкого района рассказал, что при помощи лестницы он хотел перебраться через забор на границе и незаконно перенести в Польшу товары.
За несколько дней до этого на границе была задержана группа злоумышленников. Их было трое. Жители Островецкого района вместе с сообщниками, которые находились на литовской стороне, натянули между деревьями по разные стороны границы трос. Таким способом они хотели переправлять по нему грузы. На деревья забирались при помощи «кошек».
Злоумышленников привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима.
19:23 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».