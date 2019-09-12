За несколько дней до этого на границе была задержана группа злоумышленников. Их было трое. Жители Островецкого района вместе с сообщниками, которые находились на литовской стороне, натянули между деревьями по разные стороны границы трос. Таким способом они хотели переправлять по нему грузы. На деревья забирались при помощи «кошек».









Злоумышленников привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима.