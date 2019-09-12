Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Гродненские контрабандисты натянули канат через границу, чтобы переправлять сигареты в Европу

11 сентября пограничники недалеко от Гродно заметили мужчину с лестницей, который шел в сторону границы. Подозрительного мужчину задержали. Житель Каменецкого района рассказал, что при помощи лестницы он хотел перебраться через забор на границе и незаконно перенести в Польшу товары.

За несколько дней до этого на границе была задержана группа злоумышленников. Их было трое. Жители Островецкого района вместе с сообщниками, которые находились на литовской стороне, натянули между деревьями по разные стороны границы трос. Таким способом они хотели переправлять по нему грузы. На деревья забирались при помощи «кошек».


Злоумышленников привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение госграницы и нарушение пограничного режима.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru