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1,5 тонн веществ для психотропов: в Минске накрыли тайную лабораторию россиян

Для маскировки граждане РФ официально открыли частное предприятие.

Управление СК по Минской области расследует уголовное дело о незаконном обороте психотропных веществ. Лабораторию по производству особо опасных психотропных веществ альфа-PVP и альфа-PНР организовали трое граждан России.

- Для маскировки они разработали схему: в Минске открыли ООО и по документам занимались производством и продажей химической продукции (автохимия, чистящие средства). На самом деле в арендованных складских помещениях в Минском районе установили лабораторное оборудование и наладили оптовое производство психотропов, - говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Оперативники задержали мужчин и изъяли свыше 20 кг особо опасных психотропов, больше 1,5 тонн веществ, используемых для изготовления психотропов, а также дорогое лабораторное оборудование, рассказала в прямом эфире программы "Причины и следствие с Партоном и Гончаровой" на "Радио Минск" официальный представитель СК Юлия Гончарова.
Источник: "Комсомольская правда"
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